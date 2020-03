"Nuestro jugador mejora y su fiebre ha bajado"

Ancelotti ha concedido una entrevista a 'La Gazetta dello Sport' y ha dado una breve repaso a las actualizaciones por la situación del coronavirus. En el club inglés también hubo un jugador perjudicado.

"No estamos confinados, pero se han tomado medidas preventivas con respecto al estado de salud de un jugador. Está mejorando y su fiebre ha bajado, y eso es lo importante", explicó.

En cuanto a la suspensión de la Premier, Ancelotti apoyó rotundamente la decisión porque se trata de la salud de miles de personas. "Ya era hora de que se parará la Premier League. Fue una decisión justa y correnta, dado el escenario de las últimas horas. La salud es la prioridad", cotinuó.

Eso sí, el italiano fue sincero al decir que la decisión tendría que haberse tomado mucho antes. "Seguí la conferencia de prensa del primer ministro y me parece que todavía no se han dado cuenta de la gravedad de la situación El fútbol, ante los problemas de la vida y de la salud debe dejarse a un lado. En estos momentos, el fútbol no cuenta, estamos lidiando con una pandemia y la prioridad es centrarnos en esa lucha", acabó.