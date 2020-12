Nueva oportunidad para Lemar

Después de que el Atlético pagase 80 millones por Lemar, el aficionado rojiblanco se preguntó en realidad si el futbolista merecía que desembolsasen dicha candidad por él.

De momento, el atacante francés no ha demostrado nada. Muchos se le han echado encima y el galo confía en que esta temporada sea la de su explosión definitiva.

Este sábado, el ex del Mónaco volverá a tener otra oportunidad en el once inicial. Según informa 'AS', Simeone confía mucho en él y espera que termine por dar un paso adelante.

Sin embargo, Lemar, que ha encontrado la puerta abierta a la titularidad, tendrá que desenvolverse en la banda izquierda tras la lesión de Carrasco.

La citada fuente señala que el francés se desenvuelve mejor cuando está en constante contacto con el balón, pero hay un inconveniente. La posición idónea es la mediapunta, pero ese sitio es de Joao Félix.

En lo que llevamos de temporada, Lemar ha disputado 12 partidos, en los que únicamente ha dado una asistencia. El total de minutos asciende a 291'.