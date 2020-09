Nueva pretemporada, mismo problema

Desde hace más de un año, la salida de Gareth Bale es un tema estancado en un Real Madrid que no consigue colocar ni por activa ni por pasiva al atacante galés en el mercado de fichajes.

La situación es insostenible para ambas partes, que parecen destinadas a separar de una vez por todas sus caminos (al igual que ha ocurrido en el caso de James Rodríguez), aunque primero se verán las caras una vez más.

Tal y como recuerda 'AS', este mismo martes 8 de septiembre Bale se incorpora a la pretemporada del Real Madrid para ponerse a las órdenes de un Zinedine Zidane que le quiere... cuanto más lejos, mejor.

El internacional por Gales, que ha tenido minutos en este parón con su combinado nacional, expresó su descontento por la situación que vive en el club blanco, aunque parece no poner todo de su parte para remediar el problema.

Por su lado, 'Zizou' ya dejó claro la pasada campaña también en pretemporada que lo mejor era una salida, pero su deseo no se ha transformado en realidad y no se vislumbra una posibilidad real para que el jugador abandone el equipo.

Solo una salida con la carta de libertad, lo que supondría un varapalo para el equipo 'merengue', se antoja como la solución a un asunto que lleva demasiado tiempo enquistado en las oficinas de Concha Espina.