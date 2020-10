Nueve años del debut de Raúl Jiménez con el América: "Fue muy emotivo"

Raúl Jiménez tiene muy buenos recuerdos de su etapa en el América. Así recordaba sus inicios como profesional el delantero en una visita a Coapa en el 2017.

"Como éramos 19 jugadores, en los primeros partidos fui a la tribuna. Luego salí de inicio, pero el entrenador no me avisó para no ponerme nervioso. Fue un momento muy emotivo, porque saltas a calentar y ves el estadio medio vacío. Cuando sales a la cancha para jugar es una sensación muy grande", explicó el delantero mexicano.