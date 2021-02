Nuevo refuerzo para New York City: Malte Amundsen

Nuevo jugador para New York City de cara al inicio de la temporada en la MLS, que será el 17 de abril. Se trata de Malte Amundsen, que militaba antes en el Vejle BK, de la Liga Danesa. Su cometido será el de ocupar el hueco que dejó en el lateral izquierdo Ronald Matarrita.

El club americano no especificó en su comunicado ni por cuántos años firmó el jugador ni cuánto pagó por él. 'Elekstra Bladet', no obstante, asegura que el traspaso ascendió a unos 1,32 millones de euros. Es una cifra bastante superior a su valor de mercado actual.

"Es un sentimiento genial para mí y estoy muy contento de haber fichado por el New York City. Sé que es un gran club y la MLS es una buena Liga, así que, para mí, fue un no pensar (decir que sí). Quería irme a un equipo ganador y sé que New York City ha sido uno de ellos en las últimas temporadas", dijo el defensa a los medios oficiales del equipo.

Esta será su primera experiencia en la MLS, conque hay muchas expectativas a su alrededor. De militar en Dinamarca, que tiende a estar apartada de los focos, pasará a concentrar muchas miradas. Le tocará reivindicarse como el indicado para ocupar el puesto de titular.