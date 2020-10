Nuevo reto con el subidón del Inter

No hay tiempo para asimilar el triunfo histórico en la cancha de Movistar Inter FS. Ese resultada ya queda guardado en la página de hazañas deportivas del club y ahora toca afrontar otro reto de enjundia. El BeSoccer CD UMA Antequera, en una nueva jornada entre semana, persigue su primera victoria como local ante otro de los aspirantes a ocupar plazas de privilegio en la clasificación.

Sumar cuatro puntos en dos jornadas consecutivas aporta una confianza necesaria para afrontar un envite complejo frente a un oponente como Viña Albali Valdepeñas plagado de potencial y calidad que, en estos instantes del campeonato, también tiene el mismo registro en su casillero. El encuentro se disputa este miércoles 21 de octubre, a las 21.30 horas, y se puede seguir en directo por 101 tv Antequera y Málaga y en La Liga Sports TV.

Valdepeñas afronta su tercera temporada consecutiva en Primera División y lo hace proclamarse subcampeón de Liga y de la Copa de España. Un salto competitivo que acometió una vez conseguida la permanencia en la élite nacional. En este nuevo curso busca estabilizarse en la zona alta de la tabla y, para ello, dispone de una plantilla de primer nivel con una mezcla de talento joven y jugadores muy experimentados.

De los cuatro envites solo ha podido completar dos. No ha jugado ante Jaén Paraíso Interior por casos de COVID-19 en el cuadro andaluz ni tampoco contra el Real Betis FS por un positivo, en este caso, en el cuerpo técnico del cuadro manchego. El último duelo entre los protagonistas del choque del miércoles se produjo en la Copa del Rey 2019/2020, en la eliminatoria de dieciseisavos de final, con victoria en la tanda de penaltis para la escuadra verde.

Ganar a Movistar Inter (2-3), el pasado sábado 17 de octubre, ha reforzado la moral de los pupilos de Manuel Luiggi Carrasco 'Moli' en su cometido de ser competitivos en cada cita y, además unido al empate con Córdoba, ya son dos los compromisos seguidos puntuando en el campeonato doméstico.

"Un partido increíble, una motivación tremenda, pero no queda otra que poner los pies en el suelo y pensar que no te da tiempo a más que el partido del miércoles. Valdepeñas es un rival hecho para estar arriba y va a ser muy complicado. Tendremos que estar muy atentos y mentalizarnos en que sí estamos capacitados para pelear con cualquier equipo, sea quien sea, pero con humildad y sacrificio", matiza.

El quinto oponente del plantel antequerano en la máxima categoría ha conseguido un valioso empate en la pista de ElPozo Murcia Costa Cálida (6-6) y un triunfo en el Pabellón Virgen de la Cabeza frente al Burela (4-1). Dos resultados que le mantienen invicto y en dinámica positiva.

Moli apunta el peligro del equipo que visita la Ciudad de Los Dólmenes. "Tiene un equipo de los grandes. Tenemos que estar precavidos. Cuenta con gente que desequilibra y con mucho gol como Chino, un jugador como Catela y otros también muy importantes. En el momento que nos busquen las espaldas y nos relajemos, nos pasan por encima. Va a ser un partido donde, si hicimos un desgaste el sábado pasado contra Inter, no va a ser menos en este".

Una vez inaugurado el contador de puntos, la plantilla verde centra sus esfuerzos en cumplir con el objetivo de hacerse fuerte como bloque en el Pabellón Fernando Argüelles y sumar el mayor número de marcadores óptimos en su condición de local.

"Como la Liga está tan ajustada y descienden tres más uno que promociona, está difícil. Nosotros, sobre todo en casa, tenemos que intentar que no se lleven los puntos y tenemos que trabajar muy bien. Lo del encuentro del otro día son tres puntos impensables, sin embargo, si hemos ganado a Inter y luego, a lo mejor, perdemos con el último, no tiene sentido. Una Liga exigente y debemos estar no al 100%, sino al 120%, para que al final el resultado nos favorezca algo", comenta el preparador malagueño.