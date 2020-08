Nuevos test en el Atleti: el resultado, horas antes de jugar ante el RB Leipzig

La confianza e ilusión del Atlético de Madrid en alcanzar las semifinales de la Champions es máxima. No obstante, su concentración se ve turbada por el COVID-19. Este miércoles, según reportó 'AS', la UEFA sorprendió con unos test cuyo resultado no se sabrá hasta poco antes de la disputa del choque ante el RB Leipzig.

A priori, la situación está controlada en la expedición rojiblanca a pesar de que Ángel Correa y Sime Versaljko dieron positivo pocas horas antes de emprender rumbo a Lisboa. Tras ello, hasta 93 pruebas a los desplazados por el club dieron negativo.

No obstante, el máximo organismo continental no quiere sorpresas de última hora, así que anda controlando exhaustivamente cualquier movimiento del Atlético, como demostraron estas nuevas pruebas.

El último test, nunca mejor dicho, será antes del choque. Nadie quiere pensar que se registre algún positivo, por supuesto.