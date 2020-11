"Nunca cerraré la puerta del Madrid, me haría ilusión volver"

Casillas decidió colgar los guantes, pero una figura como la suya no puede dejar el fútbol tan rápidamente. Una de las cuestiones que le preguntaron en la presentación del documental 'Colgar las alas' fue que si volvería al Real Madrid.

"No se puede esconder que después de casi 25 años en el Madrid, algún día puedo volver otra vez y puedo ser útil a un club que conozco muy bien. Me haría ilusión volver y nunca cerraré esa puerta", aseguró.

Para un ex jugador como Casillas, dejar el fútbol ha sido complicado, pues de eso también quiso hablar y reflexionar. "Todavía no he empezado a disfrutar del fútbol porque es difícil cambiars la mentalidad. Ahora veo un partido y recuerdo que yo jugyé dos veces a puerta cerrada y veó cómo están los campos y rememoras partidos", continuó.

El ex guardameta explicó que la relación con los jugadores del Barcelona, el máximo rival, es "diferente". "Sigues teniendo relación con todos y siempre hay un momento para un mensaje, como con Piqué, que hablé con él hace poco", confesó.

En cuanto al momento de la decisión de su retirada, Casillas contó que intentó volver, pero que había un pequeño riesgo: "El momento cuando me di cuenta de la retirada fue seis o siete meses después. Era un riesgo pequeño, pero lo hagía. Tuve la suerte de ver el reconocimiento de todo el mundo y empecé a pensar que esto tenía que llegar a su fin. Es cuando decido presentarme a las elecciones de la RFEF y a partir de ahí llegaría dejar el fútbol. Es difícil olvidarte un poco del fútbol".

Casillas se quedó con tres momentos de su carrera deportiva. El primero el del debut, el segundo es el de la Champions del 2000 y el tercero, por supuesto, el del Mundial con la Selección de España", acabó.