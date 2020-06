"Nunca creí que la gente confundiera mi nuevo club con irme del Atleti"

El fin de semana, Saúl se convirtió en tendencia. Publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el que se leía: "nuevo club".

Alguno se lo tomó como que iba a dejar el Atlético. Días después, Saúl terminó de contarlo: el ilicitano ha fundado en Elche el Club Costa City, un proyecto de fútbol base que le ilusiona.

Saúl no se esperaba la repercusión que tuvo ese mensaje. "Se han creado muchas expectativas. Cuando pongo lo de nuevo club es porque creamos un equipo en Elche. Yo me mantengo ajeno a las redes, pero mi representante me tenía al tanto. Me dijo que algunos lo estaban entendiendo de otra manera...", reveló a 'AS'.

"Nunca se me pasó por la cabeza que la gente pudiese pensar que yo me iba a ir. Hay dos competiciones por medio ahora mismo, LaLiga y la Champions", dijo aún sorprendido Saúl.

Y explicó por qué puso esa imagen de nuevo club que tanta polémica avivó. "Cuando pongo lo de nuevo club, puse también los colores corporativos. Lo hice así porque es una ilusión para mí. Lllevo años trabajando en este proyecto. No pensé que se fuera a crear semejante revuelo", profundizó.

En otro orden de casos, habló sobre el objetivo del Atlético en lo que queda de curso. "Nuestro primer objetivo siempre es estar en Champions", dijo.

Pero ahora mismo, lo importante es el torneo de la regularidad: "Nos quedan once finales de Liga. Después, ya veremos cómo va el tema en Europa".