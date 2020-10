"Nunca había sufrido tanto, pero ahora corro más que nunca"

Denis Suárez ha ofrecido unas declaraciones al diario 'Marca' para hablar del compromiso de la sexta jornada de Liga que enfrentará al Celta ante el Atlético de Madrid.

El jugador español comenzó hablando sobre el inicio de temporada del equipo: "Logramos un empate en el campo del Eibar que es un campo especial por las dimensiones y por lo que conlleva jugar allí. Luego creo que hicimos un gran partido contra el Valencia donde sacamos los tres puntos y en Valladolid empezamos ganando. Tuve una ocasión para haber marcado el 0-1 y luego el de Iago hubiese sido el 0-2 y nos hubiese dado muchas posibilidades de ganar el partido. Al final se empató, Contra el Barcelona el partido no fue malo, pero ganaron y ante Osasuna no estuvimos bien".

Y añadió de cara al partido ante los rojiblancos: "Esperemos ganar ante el Atlético, que siempre que ha venido a Balaídos le ha costado mucho sacar puntos. Somos un rival incómodo para ellos y también ellos lo son para nosotros. Será un partido disputado, pero tenemos ganas de jugar y de marcar. Los dos llegamos de no haber marcado en los últimos dos partidos, pero creo que va a ser un partido divertido".

Además, no dudó en reconocer que el peor momento de su vida lo vivió el pasado curso: "Nunca había sufrido tanto. Al principio parecía que pintaba súper bien, pero luego no fue así. A nivel personal tuve muchos problemas físicos que me impidieron estar a tope o a un 60 o 70%. Quiero olvidar cuanto antes la pasada temporada y me centro en esta. Tengo muchas esperanzas puestas, va a ser un gran año".

Finalmente, analizó cómo han sido sus actuaciones en los últimos partidos: "Es cierto que estoy haciendo muchísimos kilómetros en los partidos. Ante Osasuna y ante el Barça fui el jugador de campo que más recorrido hizo. Me viene súper bien para sumar tanto kilómetros como minutos y a partir de allí, ojalá pueda aumentar o mantener los números y estar más acertado con balón. Estoy corriendo mucho más que el año pasado. El fútbol ha cambiado y hay que estar físicamente muy bien y espero estarlo para hacer buenos partidos".