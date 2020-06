"Nunca hablamos de vender a Ansu Fati"

Ansu Fati es intocable para el Barcelona. El conjunto azulgrana recibió una oferta de 100 millones de euros por parte del Manchester United para venderlo, algo que no sucederá.

Fue Xavier Vilajoana, responsable de los principales equipos de La Masia, el que aseguró que la intención del Barcelona nunca ha pasado por la salida del joven jugador.

"No hay caso para nosotros, nunca hablamos de venderlo. A los jugadores de la cantera no los utilizaremos para hacer caja. En principio, jugadores que creemos que pueden llegar al primer equipo no vamos a traspasarlos", dijo en 'Sport'.

Vilajoana cree que Ansu Fati está "muy tranquilo y contento". "Si se esfuerza y ponemos los recursos, será un jugador importante para los próximos años", añadió el responsable de la cantera azulgrana.

También habló Vilajoana sobre Riqui Puig. "Es un jugador especial, pero como todos los jugadores especiales, ha de mejorar en aquello que no lo es. Tiene muchas virtudes, pero también algunas cosas a mejores y estoy convencido de que el entrenador del primer equipo también lo sabe. Acabaremos haciéndolo un gran jugador", explicó.

Aseguró Vilajoana que el Barcelona cumplirá "el acuerdo" que tienen por Gustavo Maia. "Es muy habilidoso y nos puede dar un plus importante", y habló de Luzzi: "Tenemos buenas perspectivas, siempre atentos a los buenos jugadores y este lo es y con gol".