'Nunca hemos tenido un jugador como Davies, tiene algo especial'

El diario 'Marca' recoge varios testimonios de la familia de Alphonso Davies y de las personas que le han visto crecer hasta convertirse en el gran profesional que es hoy en día. Este domingo 23 de agosto, con tan solo 19 años, podría ganar su primera Champions League.

Tras nacer en un campo de refugiados de la guerra de Liberia, en Ghana, Davies fue creciendo con un balón en los pies y poco a poco fue destacando entre los demás.

Tim Adams, director ejecutivo de Free Footie, organización que trabaja aproxidamente con 4.000 niños vulnerables de Edmonton, vio en él a una auténtica joya: "Alphonso es un ejemplo de lo que puede suceder cuando todo va bien, pero es que ese niño tenía algo especial".

Fue Adams quien se lo recomendó a Marco Bossio, profesor de la escuela católica St. Nicholas, y el propio Bossio el que tres años después reclamó la atención de los Whitecaps: "Davies tenía una mentalidad lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Les llamé por teléfono, lo invitaron a su prueba y vieron lo que yo había visto".

Con tan solo 14 años, Davies se marchó de Edmonton a Vancouver junto a su familia, pero su madre, Victoria Davies, temía por el futuro de su pequeño hijo: "Tenía miedo. Sé lo que hacen algunos jóvenes y yo no quería eso para él. Intenté que lo retrasara hasta los 16 o 17, pero me prometió que no iba a cambiar y que nos sentiríamos orgullosos".

En 2016, con solo 15 años, se convirtió en el goleador más joven en la historia de la United Soccer League, hasta que firmó su primer contrato profesional con el Vancouver Whitecaps para jugar en la MLS. "Simplemente firmé lo que ellos y él querían que firmara. Estaba impresionado y contento por Alphonso", recuerda Debeah Davies, padre del joven jugador.

Y, finalmente, apareció el Bayern de Múnich. En el verano de 2018 la familia Davies volvió a subirse a un avión para aterrizar en territorio alemán, donde Alphonso se ha convertido en apenas dos años en el jugador revelación del equipo.

"Su desarrollo ha sido fenomenal. Fue fichado como extremo, pero está haciendo un trabajo increíble en el lateral", admite ahora Hansi Flick, su entrenador.

El propio Müller también tiene palabras de elogio hacia el joven internacional canadiense: "Nunca hemos tenido un jugador como él". Y hasta Boateng ya se ha rendido ante su calidad: "No suelen aparecer jugadores tan jóvenes con su talento. Podemos esperar mucho de él, porque mejorará".