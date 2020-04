"Nunca imaginé poder vivir del fútbol femenino"

A principios de año la RFEF anunció a Montse Tomé como nueva entrenadora de la Selección Española Femenina Sub 17. La segunda en la absoluta junto a Jorge Vilda atiende a 'AS' para valorar el gran momento del fútbol femenino.

"Ha sido una experiencia muy positiva. Conocía al grupo porque venía trabajando con él en los dos años que llevo en esta casa y ya conocía a las jugadoras. La adaptación fue fácil. Un equipo con talento y ganas de aprender. Nuestra responsabilidad es formarlas, educarlas y hacerlas competitivas porque al final jugamos para ganar pero no de cualquier manera, de nuestra manera", explicó sobre 'la Rojita'.

"Es una suerte que podamos y tengamos mucho donde elegir. A nosotros se nos pone más dificil, pero es una suerte que entre ellas haya tanta competitividad. Cada una con diferentes talentos y eso nos hace más competitivas y la distancia con las selecicones top sea cada vez menos", añadió la seleccionadora sobre la calidad presente en España.

En cuanto a la suspensión de la Eurocopa y la Primera Iberdrola por la pandemia de COVID-19, Montse explicó: "Lo primordial ahora mismo es la salud. Lo mejor sería tener continuidad. Lo que nos queda es adaptarnos".

Finalmente, Montse Tomé destacó lo que ha crecido el fútbol femenino en los últimos tiempos: "Nunca imaginé que el fútbol femenino llegaría tan lejos. Siempre he jugado por pasión, desde que empece este amor por la pelota siempre lo he llevado conmigo. He jugado por diversión, ha sacado lo mejor de mí. No me esperaba poder vivir del fútbol, he estado cinco años de profesional. No me esperaba vivir del fútbol como entrenadora. Estoy feliz de ver crecer el fútbol femenino".