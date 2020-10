"Nunca imaginé que jugaría en el mejor equipo del mundo"

Courtois viajó con la Selección de Bélgica, pero ha tenido que regresar a Madrid por unas molestias en el psoas que han hecho que Roberto Martínez prescinda de él para no correr riesgos.

Se espera que el guardameta pueda jugar para el partido frente al Cádiz, que tendrá lugar el fin de semana del 17 de octubre. Mientras tanto, Courtois trabaja para recuperarse en las instalaciones blancas.

En Instagram ha celebrado sus siete millones de seguidores con una serie de respuestas sinceras que han dejado paso a su compromiso con el Real Madrid.

"Desde los once años he tenido la portería en mi cabeza, pero nunca me llegué a imaginar que jugaría en el mejor equipo del mundo. Es un sueño hecho realidad", dijo.

Con respeto a lo que siente al jugar en el Bernabeú, el portero aseguró que "una felicidad enorme". Por otro lado, aprovechó para enviar un consejo a todos los que están empezando en el fútbol.

"Lo que siento al pisar el Bernabéu es una felicidad enorme, es un honor poder jugar ahí. A los más jóvenes les digo que sigan trabajando duro y viendo vídeos de otros porteros para aprender y, sobre todo, creer en ellos mismos", continuó.

De no ser futbolista, Courtois tenía algo pensado. "Nunca lo valoré, pero de niño pensaba en algo relacionado con la fisioterapia, como mi madre, o en profesor de Educación Física en un colegio", acabó.