Pelé cambió la historia del fútbol brasileño, ya de por sí uno de los mejores del mundo. El ex futbolista, a sus 79 años, recordó sus primeros pasos en el deporte de la pelota y su presente.

"Nunca imaginé que sería uno de los grandes, se lo juro. Me acuerdo cuando el presidente de Santos llamó a mi padre cuando yo era pequeño. Pensé que era una broma", explicó Pelé.

Por aquel entonces, Pelé no era más que un adolescente en Bauru. "Al final me llevaron a hacer la prueba en Santos y me aprobaron. Pensé que estaba soñando. Hay cosas de aquel día que me acuerdo como si fueran hoy",aseveró la estrella brasileña.

Pelé fue preguntado por sus mejores goles. "Sin duda, de los goles que no me olvido son los del Mundial de 1958. ¡Yo no había cumplido ni 18 años! Era el jugador más joven y Brasil nunca había ganado. También me acuerdo mucho del 1.000", afirmó.

El brasileño considera "bastante más difícil" jugar hoy en día que en su momento. "En mis tiempos creo que teníamos más libertad. Nos daba tiempo a parar la pelota. Ahora ya no. Antes se jugaba con y por el balón, ahora solo quieren destruir", espetó un Pelé que desmintió estar deprimido por los problemas físicos que ha tenido en los últimos años.