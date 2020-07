El Atlético de Madrid ya se entrena para preparar la Liga de Campeones. Lo hace en una semana en la que ha llegado un 'recado' desde Argentina por parte de Ángel Cappa en su conversación con 'TyC Sports'.

"Yo prefiero otro fútbol, nunca iría a ver al Atlético de Madrid. Pero lo respeto. Decir 'lo único que vale es ganar'. Ese mensaje es nefasto para el fútbol. Además, si eso es cierto, el Atlético de Madrid lo único que ganó en los últimos cinco años fue una Copa de la UEFA", relató.

"Dije que es elogiable lo que está consiguiendo, que es histórico y admirable, pero yo prefiero otra cosa. No me representa la identidad del fútbol argentino", añadió Cappa, que aclaró su mensaje.

Y así lo hizo ver: "El otro día me pidieron un equipo histórico del Real Madrid y no puse a Ronaldo, prefiero otro tipo de fútbol. A mí ni me interesa ni me representa".

Por otro lado, sí que disfruta con Marcelo Bielsa, del que cree que podría dirigir "tranquilamente" al Barcelona.