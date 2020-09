"Nunca me he planteado salir del Real Madrid, llegaremos a un acuerdo"

Está en su último año de contrato, pero Sergio Ramos no parece preocupado. De hecho, está convencido de que llegará a un acuerdo con el Real Madrid para prorrogarlo. Así lo aseguró, en la rueda de prensa que dio como capitán de la Selección.

Ahora que parece que Messi se va a ir del Barcelona, Ramos, cuyo contrato agoniza, aseguró que ese no es su caso. "Es un tema que no hemos tocado. No nos genera intranquilidad ni a mí ni al club", dijo, al respecto de una renovación que se está haciendo de rogar.

"Siempre he dicho que el tema del futuro no me preocupa. Llevo muchos años en el Madrid y nunca me he planteado la salida del equipo en el que quiero estar. No creo que haya problemas si tenemos que llegar a un acuerdo. Me centro en hacer una buena temporada", añadió.

Su contrato acaba en junio de 2021, y si el Real Madrid no se mueve pronto, a partir del 1 de enero su capitán podría firmar con cualquier club su marcha a coste cero una vez termine la temporada.