"Nunca me sentí cuestionado en el Elche; si eso pasó, ni me enteré"

José Rojo 'Pacheta' rompió este sábado su silencio después de abandonar el Elche. Lo hizo en una entrevista para 'AS' donde respondió sobre el ascenso, su salida y la relación con el presidente Christian Bragarnik.

Para empezar, dijo asumir "con naturalidad" su adiós al club tras ascender: "Como ya dije en mi despedida: yo me voy, pero mi corazón se ha quedado en Elche. Siento al Elche como algo mío. Lo veo desde la distancia, deseándole siempre lo mejor".

Y cuestionado sobre algún desencuentro con el presidente, fue claro: "Ninguno. La propiedad toma las decisiones que cree convenientes porque se está jugando su patrimonio. Solo deseo lo mejor para el Elche y a su afición".

"Nunca me sentí cuestionado. Y si eso sucedió en algún momento, yo no me enteré", añadió Pacheta, que también se refirió a su situación individual en el mercado. No le quedan banquillos libres.

En este sentido, ¿se siente perjudicado por haber acabado tan tarde la temporada?: "Es probable, pero yo ya sabía que esto podía pasar. Han pasado ofertas por delante, pero los tiempos no eran los mismos para todos. Siempre aposté por finalizar la temporada. Y se acabó de manera magnífica".

"Claro que ha habido situaciones duras que te han quitado el sueño, pero al final todo ha valido la pena; ahora ya no es momento de hablar de ello", respondió sobre si se arrepiente de algo de lo sucedido.

Por último, dijo haber aprendido varias cosas de la pandemia: "Que la salud es lo primero y que a mí me gusta el fútbol con público. Y que me voy sin ver el Martínez Valero lleno, que era uno de mis sueños. No lo he visto de facto, pero en mi interior sí siento haberlo conseguido".