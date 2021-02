"Nunca moriremos", el lema del United para recordar la tragedia de Múnich

Manchester United y Everton protagonizaban el partido más interesante de la jornada sabatina de la Premier League. Pero no solo el cartel sobre el césped estuvo a la altura de las expectativas.

El club local tuvo un gran gesto en recuerdo de los fallecidos en el accidente aéreo de 1958. Fue un 6 de febrero, por lo que este sábado se cumplían 63 años de una tragedia que se llevó la vida de 23 personas, entre ellas ocho jugadores 'red devils' y tres integrantes del cuerpo técnico.

Ocurrió en el trayecto Múnich-Mánchester. Los ingleses habían jugado un encuentro de Copa de Europa en Belgrado y el avión paró en tierras alemanas para repostar. Pero al intentar despegar, acabó estrellándose.

Cada año, el United recuerda a los fallecidos en Old Trafford. Y este año no iba a ser menos. Pese al COVID-19 y la falta de público, los 'red devils' colocaron una enorme pancarta en uno de los fondos con la imagen de los jugadores y el lema "We'll never die (nunca moriremos)", además de varias pancartas conmemotativas con los nombres de los fallecidos.