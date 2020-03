"Nunca supe ni sabré los motivos de Luis Enrique"

La traumática salida de Luis Enrique de la Selección Española dio paso al reinado de Robert Moreno. Una vez volvió el asturiano, el que fuese su segundo se marchó por la puerta de atrás entre reproches del actual seleccionador.

Pese a todo ello, Robert Moreno asegura que esa aventura y esa salida le hizo más fuerte y más conocido en el mundo del fútbol. En una entrevista en 'Marca', el entrenador del Mónaco se sinceró.

"Siempre me ha ido mejor después de sufrir un revés y aquello me ayudó a superarme. Me hicieron conocido de golpe. Lo que veías como algo malo fue un trampolín enorme para mí. Pasé a ser conocido por toda España y Europa. El Mónaco, por ejemplo, no me conocía hasta que estalló la crisis. Tengo que dar gracias a esa situación, a ser el foco en aquellos días porque por eso estoy aquí", explicó.

Robert Moreno aseguró que aún no sabe, y no cree que "nunca lo sepa", los motivos de Luis Enrique para prescindir de él. "Yo ya no tengo que darle ya muchas vueltas. Es un tema que ya tengo superado, tengo la conciencia tranquila y así seguirá toda la vida", añadió.

"He aprendido que las cosas te hacen daño según las interpretes. Evité el conflicto, no quería entrar en reproches. A cualquiera le apetecería atacar y defenderse, pero sé que no me hubiera ayudado, hubiera sido echar más leña al fuego", aseveró.

El técnico del Mónaco dijo quedarse con lo bueno: "Estoy haciendo algo que me gusta, aunque esté marcado en la historia. Fui el seleccionador con el que España se clasificó de forma brillante, invicta, con juego bonito y d calidad, y con el culmen de los dos últimos partidos".