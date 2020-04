"Nunca tuve ídolos, pero me veo reflejado en Oblak y De Gea"

A principios de siglo, el francés Sébastien Frey fue uno de los más importantes de la Serie A. A pesar de que su rendimiento nunca le dio como para ser un fijo en la Selección Francesa, el arquero tenía un prestigio enorme en Italia, donde era considerado uno de los mejores porteros de toda la Serie A.

Tras unos meses alejado de la vida pública, hace aproximadamente un año se supo que un virus similar al COVID-19 casi acaba con su vida, pero logró superarlo, algo que espera que pase con el coronavirus.

El francés repasó en Instagram su carrera y algunos detalles de actualidad y no se cortó a la hora de hablar de los mejores metas del mundo.

"Nunca he tenido ídolos o me ha inspirado nadie. Siempre dije: 'Soy Seba Frey, me convertiré en Seba Frey", comenzó.

Insistido acerca de quiénes son los mejores arqueros, reconoció que ve en Jan Oblak y David de Gea algunas cualidades que él tenía: "Yo siempre quise tener mis características. Ahora las veo en Oblak, uno de los mejores del mundo. Es explosivo, tiene gran reacción en la línea de gol. Es muy bonito verlo de nuevo. También en De Gea, que es de unas características similares".