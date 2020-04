"Nunca volví a ver el gol de Götze, solo me faltó sacar esa"

Argentina estuvo a un paso de ganar el Mundial en 2014. La 'Albiceleste', aun sufriendo, fue a más con el paso de los partidos y tuvo sus opciones en la final ante Alemania.

Sin embargo, un gol de Mario Götze le terminó dando el título en la prórroga a la 'Mannschaft', una acción que Martín Demichelis, también protagonista, no ha olvidado.

"Creo que hasta el primer tiempo de la prórroga de la final había hecho un gran Mundial. No volví a ver la jugada, me gustaría volver a hacerlo algún día. Creo que hice una digna final, me faltó sacar esa nada más", rememoró el argentino en 'TNT Sports'.

Igualmente, el ex defensa comparó aquella convocatoria de Sabella, que le llegó "por sorpresa", con su ausencia en el Mundial de 2006.

"No tengo ningún tipo de rencor con Pekerman por haberme dejado fuera, pero no puedo decir que entendí la decisión porque yo estaba en un gran nivel, era titular y jugaba al lado de grandes estrellas. Seis meses antes, Frigns, que era mi suplente, se había tenido que ir para encontrar minutos", explicó el argentino.