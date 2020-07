Nuria Rábano cambia el Dépor por la Real

Nuria Rábano se ha convertido en nueva jugadora oficial de la Real Sociedad. La lateral gallega de 21 años ha firmado un nuevo contrato con la Real hasta mediados de 2021, un fichaje de calidad para el nuevo proyecto de Natalia Arroyo.

Después de convertirse en una de las revelaciones de la Primera Iberdrola de la mano del Deportivo Abanca, Rábano ha decidido comenzar un nuevo proyecto de portivo con el conjunto 'txuri urdin'.

"Estoy muy ilusionada, vengo de mi primera temporada en Primera y me alegro que se hayan fijado en mí. La Real se parece a lo que era el Deportivo, con gente joven y también con experiencia. Creo que encajaré muy bien", fueron las primeras palabras de Nuria como nueva jugadora de la Real Sociedad.

"Yo era extremo, pero me he reconvertido a lateral, y creo que he mejorado cosas que ya tenía y he aprendido muchas a nivel defensivo y físico. Espero mejorar aún más aquí", sentenció la jugadora gallega.