Nyom reconoció que la expulsión de Djené fue demasiada para el Getafe

El defensor camerunés del Getafe Allan Nyom ha señalado que es "una derrota dura" la sufrida este sábado (3-0) por su equipo en el campo del Sevilla, adonde los jugadores azulones habían venido con ilusión de sacar un buen resultado.

Nyom admitió que, tras la expulsión de Djené al comienzo de la segunda parte, por una dura entrada sobre el argentino Lucas Ocampos, el duelo se puso "difícil", ya que "jugar once contra diez lo complica todo", si bien no quiso decir "nada de la jugada" de su compañero porque aseguró no haberla "visto".

"No queríamos meternos atrás pero tienen mucha calidad y nos encerramos. Los dos equipos nos jugamos mucho, así que es normal que haya tensión", declaró el lateral de origen francés a 'Movistar +'.

Tras la derrota en Sevilla, el Getafe ya se centra en recuperarse para afrontar el compromiso intersemanal aplazado de la primera jornada ante el Real Madrid.