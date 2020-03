A las leyendas siempre se les escucha. Especialmente, en los malos momentos. Por eso, Carragher, ex jugador del Liverpool, alzó la voz ante el pequeño bache dentro de la gran temporada del equipo de Anfield y avisó a Jürgen Klopp de cara a la Champions.

El ahora comentarista de 'Sky Sport' aseguró, en palabras a 'ESPN', que los 'reds' deben hacer alguna variación si quieren pisar los cuartos de final: "O Klopp hace cambios o se puede despedir de eliminar al Atlético y retener el título de la Champions en esta temporada".

Y es que el Liverpool, pese a gobernar con mano de hierro la Premier League, ha acumulado una serie de encuentros sin rendir al nivel que le ha hecho aventajar en 22 puntos al Manchester City, segundo en la tabla. La derrota en la ida ante los de Simeone vino seguida de un apurado y sufrido triunfo ante el West Ham y de la primera derrota liguera del curso (3-0 ante el Watford, equipo que estaba en descenso).

"La depresión del Liverpool está durando mucho para que se arregle sola. Lo preocupante es que van varios partidos en los que parece un relanzamiento del equipo pero desde hace un tiempo el Liverpool patina y no me da la impresión de que sea un ‘reinicio’ como dice Klopp", agregó Carragher.

Y es que, pese a que la Premier está casi en las vitrinas de Anfield, el ex capitán 'red' cree que no sería suficiente para este curso: "Creo que hay un poco de preocupación, no por la liga, que la ha ganado ya. ¿Es realmente suficiente para el Liverpool esta temporada con ganar la Premier? Está ganada desde hace dos o tres meses".

"Sé que Klopp no diría eso, pero casi parece que cuando has tenido una temporada como esta sientes que no es suficiente, siempre quieres una de las copas, ya sea la FA Cup o la Liga de Campeones. La preocupación ahora es el Chelsea entre semana y la próxima semana es Atlético de Madrid", finalizó.