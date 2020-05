"O me levantaba en dos o tres días o acababa con mi vida"

El pasado 29 de marzo saltó la noticia del fallecimiento de Mel Pasini, pareja de Ricardo Centurión, por un paro cardíaco mientras conducía.

El jugador, con un carácter inestable, se derrumbó y aún trata de superar la pérdida. En las últimas horas, reconoció a 'TyC Sports' que pensó en el suicidio.

"Los golpes que sufrí fueron rápidos, si no me levantaba a los dos o tres días, creo que terminaba con mi vida", arrancó el jugador argentino. "No fue así porque sentía que no era mi momento", continuó.

"Es algo inexplicable, estoy viviendo un sueño, es la realidad que estoy pasando, me tengo que levantar y seguir", dijo un todavía no recuperado Centurión.

En pleno confinamiento, el argentino ha sonado para volver a Europa, una opción que contempla para romper con su pasado más reciente.