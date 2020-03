Obi Mikel pidió la suspensión de la Liga Turca y no jugar más partidos

Este sábado, la Liga Turca celebrará tres partidos más de su campeonato. En uno de ellos, el Trabzonspor-Istanbul Basaksehir, se empezará a decantar el título, pues se ven las caras los dos primeros de la clasificación, que están empatados a puntos.

Aún no se sabe si el partido lo disptuará John Obi Mikel, jugador del equipo de Trabzon, que compartió en las redes sociales un post en Instagram en el que mostraba su preocupación por la crisis del coronavirus y el hecho de que la Liga Turca no haya decidido frenar.

Para el ex jugador del Chelsea, la medida de disputar partidos a puerta cerrada es insuficiente y pidió la cancelación del campeonato.

"Hay más cosas en la vida que el fútbol. No me siento confortable y no quiero jugar al fútbol en esta situación. Todos deberían estar en casa con sus familias y con la gente que quieren en este tiempo tan crítico. La temporada debería ser cancelada, pues el mundo está haciendo frente a momentos muy turbulentos", publicó en su perfil de Instagram.

Está por ver si Obi Mikel acaba jugando o le pide a su entrenador no jugar, pues no tiene pinta de que la Liga Turca vaya a parar de inmediato.