Oblak tiene pesadillas con los equipo alemanes

El Atlético de Madrid sueña con llegar de nuevo a una final de la Champions y sabe que buena parte de sus opciones pasan por la defensa y su portero Jan Oblak.

El esloveno no faltará a la cita, sabiendo que a los equipos alemanes todavía no les ha cogido la medida y ese será otro objetivo particular para él.

Como recordó el diario 'AS', desde que Oblak llegó al Atlético de Madrid se ha enfrentado en diez ocasiones a clubes alemanes, dejando un balance prácticamente igual. El portero estuvo en cinco victorias, un empate y cuatro derrotas.

En cuanto a lo que más le duele a un guardameta, que son los goles, Oblak recogió el balón de la portería nueve veces, así que casi que le sale a un gol encajado en cada partido ante un equipo alemán.

Esta tendencia es la que quiere eliminar un jugador esloveno que debe tener guantes de hierro para ayudar a estar a un paso de la final de Lisboa.