Ocampos le deja al Sevilla un recado sobre su futuro

Lucas Ocampos tiene contrato con el Sevilla hasta 2024. La incorporación, en 2019, del argentino ha sido una de las grandes noticias del conjunto hispalense en las últimas temporadas.

Su rendimiento hace que clubes de una talla superior le vigilen, pero el extremo tiene claro dónde quiere estar, en las filas del Sevilla.

"Estoy muy feliz y no pienso en otro lugar que no sea este. Ya veremos lo que pueda pasar a final de temporada. Estoy muy agradecido a este club y me hizo muy bien en lo personal llegar aquí", explicó en 'Canal Sur Radio'.

Aseguró Ocampos que se centra en el día a día. "Se estuvieron hablando bastantes cosas, pero siempre digo lo mismo. No veo más allá de lo que pueda manejar yo. Quedan diez partidos importantes y mi cabeza no está para pensar en otras cosas", incidió.

"Estoy agradecido al club porque me dio confianza y exploté en muchos aspectos que no había hecho en otros clubes. La felicidad y las ganas de jugar que tengo acá no las tuve en muchos lugares. Estoy muy feliz, tanto yo como mi familia, no me desagrada la idea de seguir vinculado con este gran club", indicó.

Ocampos recordó el penalti fallado ante el Barcelona en Copa del Rey: "Fue muy duro porque vino mes y medio sin jugar, de recuperación, de muchos pensamientos positivos. Me recuperé mucho antes de lo previsto y se daba todo para ser una gran noche. Entro, me hacen penalti, era todo perfecto y bueno, pasó lo que pasó. Obviamente fueron días bastante duros para mí".