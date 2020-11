Ocampos reconoció que se siente frustrado cuando comete errores

En unas declaraciones ofrecidas a los medios oficiales del club, el jugador del Sevilla Lucas Ocampos se refirió al cara a cara que enfrentará a su equipo ante el Krasnodar en la Champions.

"Uno en su estadio, con su gente y en Champions siempre quiere ganar, más ante un rival contra el Sevilla. Si yo estuviera en el rival estaría muy motivado, tendría muchas ganas de demostrarle a mi público que se puede ganar, pero nosotros venimos con esa misma mentalidad. No importa dónde ni contra quién juguemos para ir a por los tres puntos en un momento clave de la temporada", comentó el jugador argentino.

Y añadió sobre el importante partido europeo: "Sabemos que con una victoria podemos estar más cerca del objetivo en esta primera fase, pero también que venimos a un país y ante un equipo siempre difícil de local. Allí nos costó mucho sellar la victoria y venimos con toda la concentración para llevarnos los tres puntos. Hubo muchas cosas que complicaron el anterior partido más de lo que esperábamos. Pudimos ganarlo, pero sufrimos un montón e intentaremos no cometer esos mismos errores".

Finalmente, no dudó en reconocer que está pasando por algunos momentos complitacados este curso: "Yo soy un jugador que siempre lo intenta dentro del campo. Lo mostré el año pasado y este también. Hay momentos en los que la pelota no entra y a veces se ve esa frustración cuando las cosas no salen".

"Cuando vienes de marcar tantos goles la temporada pasada, si pasan seis o siete partidos y no marcas te va un poco en contra. Es parte de la exigencia de cada uno y de las expectativas que se marca. Soy un jugador que se exige. Si cuando las cosas no me salen me quedase tranquilo, no sería yo", sentenció.