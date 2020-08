Ocho clubes de Tercera piden a la RFEF ascender y una Segunda B de 110 equipos

Nuevo lío con la Federación de por medio. Casi dos semanas después de dar por nula la fase adicional de ascenso a Segunda B, los clubes han reclamado su ascenso a Segunda B.

En un escrito al que ha tenido acceso 'Cope', los ocho clubes afectados, que son Ourense, Jaén, Varea, Terrassa, Pulpileño, Guadalajara, Alcorcón B y Cacereño, reclaman una Segunda B con 110 equipos.

Estos equipos proponen una Segunda División B con cinco grupos de 22 equipos, además de subgrupos de once. Creen que definir su ascenso en el 'play off' por un empate no fue "justo".

Además, utilizan como punta de lanza el partido entre el Portugalete y el Sestao River, disputado el 8 de agosto por los positivos en coronavirus del equipo local, para señalar que, posterior a la fecha del 25 de julio, se podría haber terminado de disputar el 'play off'.