Ocho madridistas, candidatos al once del año de FIFPro

Ya se conoce la lista con los 55 finalistas que optan a integrar el FIFA FIFPro World11 Masculino de 2020. El Real Madrid cuenta con ocho jugadores en esta relación, elaborada con los votos de miles de jugadores profesionales de todo el mundo.

El mejor once del año se dará a conocer en la gala de Premios The Best FIFA, que se celebrará de forma virtual en Zúrich el 17 de diciembre.



Courtois es uno de los diez porteros seleccionados y entre los 15 defensores elegidos se encuentran Sergio Ramos, Marcelo y Varane. Por su parte, Kroos, Modrić y Casemiro están entre los 15 mejores centrocampistas, mientras que Benzema es uno de los 15 delanteros más votados.