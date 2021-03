Odegaard da el gran paso: ya es capitán de Noruega

Stefan Johansen, a sus 30 años, anunció que deja la Selección de Noruega. El hueco que deja permite a Martin Odeegard, jugador del Real Madrid a préstamo actualmente en el Arsenal, ser nuevo capitán de la escuadra. Su seleccionador cree en él y confirmó este paso adelante en rueda de prensa.

"Martin ha tenido una larga carrera al máximo nivel internacional y ha mostrado capacidad para ser un jugador de equipo dentro y fuera del campo. Es un chico fuerte y querido. Creo que puede ser un buen capitán por muchos años", aseguró. Destaca la confianza que muestra en el jugador, del que habla maravillas.

Este nuevo reto para el nórdico le vendrá de perlas para seguir formándose hasta hacerse hueco en la primera plantilla de Zinedine Zidane o ganarse el puesto en otro destino. Hasta el momento, no ha terminado de obtener el premio en términos de protagonismo que pareció ganarse en su etapa en la Real Sociedad.

Reside en el plano negativo de esta novedad que Odegaard no podrá presumir de capitanía en la Eurocopa. Conviene recordar que Noruega cayó ante una Serbia con un Milinkovic-Savic estelar y no pudo acceder al campeonato que se aplazó respecto a su fecha inicial, 2020. Haaland, compatriota suyo, otro gran futbolista que no podrá exhibirse.