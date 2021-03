"¿Odegaard es jugador para la Premier? No estoy muy seguro..."

Martin Odegaard sigue buscando su sitio en el Arsenal. Ha encadenado algunas titularidades, aunque fue suplente contra el Leicester, pero esto no le aleja de las críticas del entorno 'gunner'.

Tony Adams, quien ya afeó al club que incorporase al mediapunta del Real Madrid teniendo a Smith-Rowe, esta vez dudó directamente de la capacidad del futbolista para adaptarse a Inglaterra.

"La Premier League es un poco especial para Odegaard. Algunos jugadores responden y pueden hacerlo, otros no. Creo que es un superjugador, con mucho talento. ¿Pero la Premier es para él? No estoy muy seguro de eso", espetó.

Entiende el ex defensa 'gunner' e inolvidable (no para bien) ex entrenador del Granada que el noruego es un peso innecesario: "Odegaard es otro proyecto para el que el Arsenal no tiempo por ahora. No hay tiempo que perder".

Hay un buen jugador ahí, en alguna parte, debajo de todo eso, y tiene destellos de calidad real. Pero Smith-Rowe estaba listo para irrumpir en esa posición. Yo lo pondría de nuevo en esa posición", añadió.