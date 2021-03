Odegaard, muy feliz de estar en el Arsenal

El Arsenal dio un paso de gigante en sus aspiraciones en la Europa League. Los 'gunners' ganaron con claridad a Olympiacos (1-3), en un partido en el que Odegaard firmó su primera diana con los londinenses.

El noruego, tras el pitido final, atendió a 'BT Sport' y se mostró exultante por haberse estrenado. "Quería hacer un tiro a puerta, por suerte hice un buen golpe y entró. Me he sentido como en casa desde el primer día, estoy feliz de estar aquí y me siento muy bien".

Por otra parte, Odegaard afirmó que el triunfo es más que valioso: "Es una gran victoria para nosotros, un gran resultado con tres goles fuera de casa y ganar en esta competición siempre es bueno".

Por último, el atacante admitió que hay que ir con cautela a pesar de la ventaja. "Es solo el medio tiempo. Tenemos que seguir adelante. Hay un gran partido el sábado y luego tenemos que estar listos para el próximo jueves. Es muy importante, no estamos donde queremos estar en la Liga, así que esto es muy importante para nosotros y la oportunidad de conseguir la Champions el año que viene", concluyó.