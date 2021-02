"Odegaard no jugó mucho con el Madrid, quizá esté corto de físico..."

El Real Madrid decidió ceder a Odegaard. El noruego demandaba minutos y en el Arsenal se los ofrecieron en bandeja de plata.

Desde que desembarcó en la Premier, Odegaard ha jugado cuatro partidos, siendo titular en dos de ellos. En total, ha disputado 200 minutos. Pero aún está adaptándose y se nota.

Sobre ello habló Martin Keown, mítico ex jugador 'gunner' en 'BT Sports'. "A Odegaard todavía le estamos esperando. Creo que hay un buen jugador ahí, pero no ha jugado demasiado con el Real Madrid, quizá siete u ocho partidos esta temporada, puede que esté un poco corto de físico", apuntó.

Admitió que, quizá, parte de la culpa de que no se haya mostrado la tenga también el resto del equipo. "Si no le das el balón, no puedes ver de lo que es capaz, pero hubo momentos en los que tuvo el esférico y conectó buenos pases. Lo hace muy bien de cara a portería, es un jugador que quieren probar y construir alrededor suyo. Deben alimentarlo", profundizó.

Tiene claro Keown que Odegaard puede ser exactamente lo que necesita el Arsenal para dar un paso al frente. "Gran parte de los problemas del equipo es encontrar ese jugador que va por libre. Ha sido Smith Rowe en los últimos tiempos, pero a Odegaard se la ha dado el lujo de jugar ahí. Lo único es que Smith Rowe lo ha hecho especialmente bien en esa posición y a Odegaard aún le estamos esperando".