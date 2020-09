"Odegaard tiene muchas ganas de triunfar con Zidane"

La Real Sociedad, tras su empate en Valladolid, afronta la primera cita del curso en Anoeta con más ganas que nunca, más todavía con el Real Madrid. De eso y más habló Oyarzabal, ya recuperado de su contagio, en su entrevista con 'AS'.

Sobre si es la temporada más ilusionante para el club, atajó: "Puede ser. Son muchos frentes abiertos y muy ilusionantes. Debemos cogerlo con un punto de ambición y decir que esto se convierta en algo habitual y no algo extraordinario, porque el club se merece estar arriba. Esto debe ser algo que pase todos los años y no circunstancial".

La llegada de David Silva, una sorpresa para todos: "Pues cuando era pequeño iba a Ipurua con mis padres, y mi recuerdo del primer gran futbolista que vi es Silva. Estuvo un año, pero fue increíble. Luego cuando te haces mayor te das cuenta de la suerte de haberle visto en tu casa".

Por el contrario, se marchó Odegaard: "En un primer momento, como es lógico, te entra un poco de bajón. Porque no sea algo que esperábamos. Nos pilla a todos por sorpresa. Pero más que ponernos tristes porque no se quedara el segundo año, lo que debemos hacer es agradecerle todo lo que nos ha dado en un año, como se comportó siempre y el trato espectacular en el día a día. Tiene la capacidad y cualidades suficientes como para triunfar en el Madrid. Lo que va a tener en la mano, lo tiene, porque estará dispuesto a darlo todo. Aquí ya lo hizo. No se dejó nada. Tiene muchas ganas de triunfar con Zidane y ojalá tenga ese punto de suerte que hay que tener para que las cosas le salgan bien en Madrid".

"Todo el mundo quiere levantar un título. Todos queremos estar lo más alto posible en todas las competiciones que juguemos. Y que la final de Copa la ganemos. Entonces, si quieres poner algo, pues ganarlo todo. Pero es muy difícil eso, claro", cerró, sobre los objetivos de la Real.