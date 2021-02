"Odiaría ser Guardiola por los dolores de cabeza que le damos"

El Manchester City es uno de los equipos que más talento acumula en su plantilla. Ello ha hecho que Kyle Walker haya alabado el nivel, poniéndose en la piel de Pep Guardiola.

"Lo he dicho muchas veces, odiaría ser el entrenador por el dolor de cabeza que debemos causarle. Cada once que saca parece tener un buen desempeño. Pero es un buen problema y muestra el nivel de hacia dónde se mueve este club de fútbol", dijo en unas declaraciones recogidas por 'The Sun'.

Alabó el lateral el nivel de su plantilla. "Quienquiera que aparezca en la convocatoria del equipo debe hacer un buen desempeño y presionar a los ahora titulares y, con suerte, darle al entrenador algo en qué pensar. Queremos lograr grandes cosas aquí y ojalá podamos hacerlo", incidió.

"El nivel que nos hemos marcado esta temporada, definitivamente en los últimos meses, ha sido extraordinariamente alto. Si dejáramos caer nuestro estándar, no nos estaríamos haciendo justicia. Todos y cada uno de los partidos lo abordamos como si fuera el último. No cambiamos nada y no hacemos nada diferente", explicó Walker.

La ventaja que tiene el Manchester City no es suficiente para relajaciones, indicó el lateral: "Seguiremos tomando cada partido como venga y, con suerte, tendremos algunos trofeos al final de la temporada. Simplemente mantendremos los pies en el suelo y seguiremos haciendo el trabajo duro en el campo de entrenamiento".