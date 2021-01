"Odio estar en el banquillo, soy un ganador"

El Liverpool y el Manchester United se enfrentan este domingo en un encuentro clave en la lucha por el título de la Premier League, ya que el que gane se colocará en la primera posición de la tabla.

Paul Pogba, con motivo del encuentro, concedió una entrevista en 'Sky Sport' en la que desveló cuál es su estado actual: "Me siento bien física y mentalmente. Juego y estoy en forma. Obviamente, el equipo me está ayudando. Ellos confían en mí. Solo tengo que concentrarme en mí mismo en el campo, no importa dónde juegue, doy lo mejor de mí".

"Odio estar en el banquillo, no me gusta. Soy un ganador, quiero jugar y ​​ayudar al equipo. Y cuando estoy en el banquillo y no entro, me siento mal", agregó el futbolista del cuadro 'red devil'.

Además, Pogba justificó la bajada de su rednimiento de la pasada campaña: "Fue difícil y extraño. La pasada temporada fue difícil para mí, con lesiones. Algunas personas realmente no sabían que jugaba lesionado, con una doble fractura, tratando de darlo todo".

"Volver tras la operación fue como tener un tobillo nuevo, fue extraño. Intenté volver lo mejor posible. Y luego tuve el COVID-19. No estaba en mi mejor forma. El equipo no estaba en su mejor forma, pero poco a poco hemos vuelto a un buen nivel", añadió.

También quiso el centrocampista francés dejar un mensaje para los que le critican: "Siempre seré yo mismo. La gente tiene que entenderlo. No voy a cambiar, soy yo. Me quieras o no, así soy yo, Paul. A algunas personas les agrado, a otras no".

"Pienso en las personas a las que hago feliz, a las que hago sonreír. La gente a la que no le gusto, que critica mi forma de jugar, que critica mi peinado, que dice que soy caro, no importa, esa es su opinión. Déjalo ahí, me dan más ganas de trabajar. Así que les doy las gracias", concluyó.