Odriozola, cuatro títulos con solo 613 minutos de juego

Ha sido, de largo, su temporada más laureada. Ha ganado nada menos que cuatro, entre Real Madrid y Bayern de Múnich, a raíz de su cesión al club bávaro en el mercado invernal.

No tenía sitio en el Madrid. Hasta enero apenas había jugado cinco partidos, y los blancos le cedieron al Bayern, donde las cosas no le fueron mucho mejor, al menos en lo deportivo.

En el club alemán apenas jugó otros cinco partidos, pero los ha amortizado a base de bien. Porque gracias a ello pudo sumar el triplete del Bayern a su palmarés, el cual empezó a crecer con la Liga que el Real Madrid ganó semanas antes.

Mención especial merece la forma en que se proclamó campeón de la Champions. Porque, recordemos, aunque la UEFA te cuelgue la medalla en la final, si no has jugado ni un minuto no apareces en el palmarés oficial.

Odriozola se arriesgaba a ello, pero jugó. Fue en la vuelta de octavos, ante el Chelsea. No fue titular, saltó en el minuto 71, y en el 84' dio la asistencia a Lewandowski del cuarto gol de los suyos.

Su actuación le valió, además, para formar parte del once ideal de la jornada para la UEFA. Y, además, esos 19 minutos le permitieron sumar la Champions League a su palmarés. Pocos jugadores pueden presumir de haber hecho tanto con tan poco.