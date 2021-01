Odriozola no tiene sitio: Nacho y Lucas, segundas opciones sin Carvajal

Odriozola llegó al Real Madrid como una de las grandes promesas del fútbol español. El joven lateral se salió en la Real Sociedad con 22 años y el conjunto blanco se fijó en él. Hasta llegó a ir al Mundial de Rusia con España en 2018.

Tras su llegada, el lateral tuvo buenas oportunidades y actuaciones gracias a su entrenador en aquel momento, Julen Lopetegui. El donostiarra fue el gran sustituto de Carvajal en la temporada 2018-19.

Sin embargo, a partir del siguiente curso, 2019-20, su presencia fue cayendo en picado. Zidane le dio alguna oportunidad pero no la aprovechó, por lo que se fue cedido al Bayern de Múnich en el mercado de invierno. En el conjunto germano tampoco tuvo una notable actuación. En ambos equipos jugó cinco partidos.

En la 2020-21 su situación no ha mejorado, incluso ha ido a menos. En lo que llevamos de campaña solo ha participado en un duelo, ante el Valladolid en la cuarta jornada de Liga. En ninguna otra ocasión ha podido estar en el césped junto a sus compañeros.

El descarte para la Supercopa fulminó sus esperanzas de jugar

La Supercopa de España pudo haber sido una oportunidad de oro para Odriozola en cuanto a participación. Carvajal no fue a Málaga por lesión y podía entrar en el once titular para reemplazarlo, pero el final no fue así.

Zidane decidió hacer una convocatoria de 20 jugadores en la que no estuvo el jugador de 25 años. Queda claro que el galo prefiere en ese puesto a Lucas Vázquez, reconvertido de extremo, o a Nacho Fernández, central.

Su presencia en el conjunto blanco no hace más que disminuir con el paso del tiempo. El Real Madrid deberá decidir qué hace con él en un mercado de invierno que podría servir para darle una salida necesaria. Cabe destacar que pretendientes no le faltarían en ninguna de las grandes ligas europeas.