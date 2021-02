OFICIAL: Almirón presenta su dimisión

Son tiempos difíciles en el Elche. El cuadro ilicitano, que lleva 16 partidos consecutivos sin ganar, se queda sin entrenador después de conocerse el adiós de Jorge Almirón.

El argentino, en la rueda de prensa posterior a la derrota del equipo ante el Celta (3-1), presentó su dimisión de buenas a primeras.

"Lo voy a hacer corto para que no se generen especulaciones. He tomado la decisión de no seguir en el equipo. Le deseo lo mejor a mis jugadores, porque lo siguen siendo y lo dejaron todo. Lamentablemente, no se dieron las cosas en el partido. Agradezco todo el tiempo vivido a la gente que conozco", dijo el ya ex técnico del Elche.

Almirón deja al Elche en la penúltima posición con 18 puntos, dos por debajo de una salvación que marca el Eibar. Su balance ha sido el siguiente: tres victorias, nueve empates y nueve derrotas.

El de San Miguel no ha dado explicaciones sobre los motivos de su marcha, aunque en el pasado mercado de invierno solicitó la llegada de seis refuerzos y finalmente solo llegaron tres jugadores.

Pocos minutos después, el conjunto ilicitano emitió un comunicado confirmando la salida del técnico argentino.