OFICIAL: el Atlético logra la cesión de Grace Kazadi

El Atlético de Madrid sigue trabajando activamente para formar su plantilla para la próxima campaña. Este sábado, el club 'colchonero' ha anunciado el fichaje de Grace Kazadi, lateral izquierdo de 19 años.

La jugadora llega como cedida para esta temporada 2020-21 procedente del Olympique de Lyon, con el que debutó en el primer equipo esta pasada campaña tras formarse entre su cantera y la de L'Entente SSG.

Kazadi, internacional con las categorías Sub 17, Sub 19 y Sub 20 de Francia, se convierte de este modo en la sexta incorporación del Atlético tras los fichajes de Pauline Peyraud, Merel van Dongen, Hedvig Lindahl, Alia Guagni y Turid Knaak.

"Es un gran orgullo para mí estar en este gran equipo. El Atleti es una gran oportunidad para mi progreso porque voy a seguir aprendiendo de las grandes jugadoras internacionales y creo que eso es lo que necesito para el futuro", señaló en sus primeras palabras como 'colchonera'.

"Soy una jugadora capaz de jugar en varias posiciones de la defensa. Sé que los hinchas del Atleti son verdaderamente apasionados y solo tengo dos palabras para decir en este momento: ¡aúpa Atleti!", añadió.