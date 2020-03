OFICIAL: el Barça confirma que reducirá sueldos

Sin entrar en detalles, ni mencionar la situación específica de los jugadores de la primera plantilla de fútbol, a cuyos capitanes se les ha solicitado una rebaja de sus salarios (sin acuerdo en las cifras, por otra parte), el Barcelona anunció las medidas que va a aplicar en el club a modo de contención de las pérdidas económicas que está sufriendo el club por culpa del coronavirus. El plan de choque afectará a los equipos masculino y femenino de fútbol, al Barça B y al juvenil A de fútbol, y a los primeros de baloncesto, balonmano, hockey sobre patines y fútbol sala, así como a los diferentes empleados de la entidad.

¿En qué consiste las medidas a aplicar? "Básicamente, se trata de una reducción de la jornada laboral, impuesta por las circunstancias y las medidas de protección llevadas a cabo, y, como consecuencia, la reducción proporcional de las retribuciones previstas en los respectivos contratos, medidas que el club quiere implementar siguiendo escrupulosamente las normas formales laborales, bajo los criterios de proporcionalidad, y sobre todo equidad, y con el único objetivo de retomar la actividad del club tan pronto como sea posible", detalla el Barcelona. Se abre la vía de la negociación en los términos de las reducciones, aunque la intención es un recorte del 70% en todas las secciones hasta que se retome la actividad.

"La Junta Directiva, reunida este jueves 26 de marzo telemáticamente, ha tratado sobre las medidas a aplicar para minimizar el impacto económico que la crisis del coronavirus está provocando en la actividad del FC Barcelona, ​​así como las acciones que se están llevando a cabo desde el club y desde la Fundación para colaborar con las autoridades con el objetivo de evitar al máximo el contagio de la enfermedad", señala la nota azulgrana.

"La declaración del estado de la alarma el 14 de marzo pasado, como consecuencia de la emergencia sanitaria que estamos viviendo a raíz de la pandemia del coronavirus, supuso el cese de toda la actividad, deportiva y no deportiva, de nuestro club. Ante este escenario, la Junta Directiva ha decidido implementar una serie de medidas para paliar sus efectos y reducir las afectaciones económicas de esta crisis. De entre las medidas adoptadas, cabe destacar las relativas al ámbito laboral, motivadas por la necesidad de implementar medidas de adaptación de las obligaciones contractuales del personal del club a las nuevas, y transitorias, circunstancias que estamos viviendo. Se trata de la presentación de los diferentes expedientes relativos en el ambito deportivo (fútbol y otros deportes profesionales), así como en el resto del personal no deportivo", recalca la entidad.

"Estos expedientes se tramitarán ante del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, una vez el club haya compartido con todo su personal, deportivo y no deportivo, todos los aspectos relativos a estas medidas, y su alcance", resalta el club.

El parón del fútbol ha derivado en una sangría en los ingresos del Barcelona, que se acoge a los expedientes laborales que los organismos gubernamentales permiten a las empresas para aliviar su situación financiera. Del presupuesto de más de 1.000 millones del Barcelona, más de 500 van destinados a la masa salarial de los deportistas. Los futbolistas estaban dispuestos a bajarse un 30%, pero el Barcelona necesita un plan de choque todavía más agresivo para detener las pérdidas que el coronavirus ha causado a las arcas azulgranas. El Barcelona es la primera institución de LaLiga (Primera y Segunda) en activar un ERTE. Estos son los demás.

¿Qué es un ERTE? Un ERTE es una suspensión con carácter temporal de los contratos, es decir, Un parón por un tiempo determinado en la relación laboral entre empresa y trabajador, aunque también se puede concretar en una reducción de la jornada. Lo regula fundamentalmente el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. La relación laboral no se extingue y por tanto no hay indemnización ni se pierde antigüedad. La diferencia básica con un expediente de regulación de empleo o ERE, recogido en el artículo 51, es esa: no hay extinción de la relación, es decir, despido.

La suspensión exonera de trabajar y, por tanto, implica la pérdida de la retribución, aunque genera el derecho a prestación por desempleo. Habitualmente durante la suspensión se mantiene la obligación de la empresa de cotizar por contingencias comunes, mientras que la cuota del trabajador la ingresa el servicio estatal público de empleo (SEPE). El Gobierno ha decidido aliviar a las empresas de este coste en distinto porcentaje según el tamaño de la compañía: las de menos de 50 trabajadores no tendrán que pagar nada y las que tengan más de este número de empleados, un 25%.