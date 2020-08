OFICIAL: Éric Abidal abandona el Barça

El Barcelona comunicó oficialmente que Éric Abidal deja de ser secretario técnico del club. Ambas partes llegaron a un acuerdo para que se marchara de forma cordial y con un mensaje de agradecimiento del lado de la entidad. Se trata de un paso más en la reestructuración del club.

"El FC Barcelona y Éric Abidal han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía ambas parte. El club expresa públicamente su agradecimiento a Éric Abidal por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato positivo y cercano que ha mostrado siempre hacia todos los estamentos que conforman la familia azulgrana y le desea suerte y éxitos en el futuro", informó el escrito 'culé'.

Esta decisión llega en plena crisis de la institución de la Ciudad Condal. Josep Maria Bartomeu, presidente, ya adelantó tras la derrota por 2-8 ante el Bayern de Múnich en cuartos de final de la Champions League que habría profundos cambios en la plantilla y el cuerpo técnico.

Pero lo que más llama la atención de esta dimisión, como luego confirmaría el presidente en 'Barça TV', es que no entraba en los pronósticos. Sí que se ha estado informando desde varios medios de unas posibles elecciones anticipadas; no de que el ex jugador azulgrana estuviera en la lista de señalados de la directiva.

La marcha de Abidal también goza de mucha carga simbólica porque es la primera salida en la directiva después de la debacle de Lisboa. Ya se anunció antes la destitución de Quique Setién. El cántabro vino con el juego de toque como consigna y se fue como el técnico más perdedor de la década en el Barça.

No es la primera vez que se habla de la salida del secretario técnico. Hay que recordar que, a lo largo de esta temporada, tuvo tensión con Leo Messi. El responsable dejó caer que la plantilla no estuvo comprometida con Valverde y el capitán salió al paso en su cuenta de Instagram para desdecirle.

Ello generó un clima de polémica del que nacieron informaciones que apuntaban incluso a que iba a ser despedido en ese momento. Finalmente, la decisión, de un modo mucho más cordial que del que se estaba hablando entonces, ha llegado en plena revolución.