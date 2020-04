La Federación dice que el fútbol español se jugará cada 72 horas y la Liga lo niega

Habrá fútbol en España cada 72 horas, como mínimo. Al menos, es lo que dijo la Federación Española. Se habría rubricado un protocolo de actuación que contempla este calendario y otras medidas. Un protocolo que LaLiga, poco después, dijo que no se había pactado de ninguna manera.

Según el comunicado del organismo que preside Luis Rubiales, la Comisión de Seguimiento de la Federación Española de Fútbol (RFEF), en la que participan LaLiga y la Asociación de Futbolistas (AFE), dialogó sobre pautas para la posible reanudación de las competiciones dirigidas a garantizar la salud y con un margen mínimo de 72 horas entre los partidos para cada equipo. LaLiga aseguró que no se aprobó ningún tipo de medida concreta.

Sobre lo del fútbol cada 72 horas, la Federación señaló que había consenso y LaLiga lo negó, alegando que respecto a esta cuestión solo se había manifestado la AFE, sin más. La RFEF habría deslizado la idea de jugar a puerta cerrada y nuevamente LaLiga reaccionó afirmando que esto no se trató en ningún momento, recordando al mismo tiempo los protocolos que ya viene elaborando.

La Federación comunicó que se acordó en el supuesto protocolo que se decretan dos pausas para hidratación por la posibilidad de altas temperaturas. LaLiga insistió que no se habló sobre este tema, ya contemplado en las normativas.

En la nota de la Federación, se señala que AFE y Liga habían acordado que los jugadores comprometieran su físico con partidos cada 48 horas, un extremo que niega la AFE y que LaLiga comentó en su nota que es "falso". De hecho, AFE y Liga no llegaron a ningún tipo de acuerdo tras la reunión que ambos organismos mantuvieron este lunes (la quinta ya), especialmente en lo económico, que fue la cuestión que se trató. No se habló del calendario en el orden del día.

En la misma reunión, LaLiga recordó que es el ente responsable y competente en materia de horarios, de la misma forma que AFE se quejó por las formas y las acusaciones. El ambiente está ciertamente enrarecido, según desveló 'La Vanguardia'. De hecho, se ha podido confirmar con este cruce de comunicados.

La nota oficial de la Federación:

"La RFEF llevó a cabo este mediodía una reunión telemática con todos los miembros de la comisión de seguimiento (RFEF, Liga Nacional de Fútbol Profesional y Sindicatos) para continuar trabajando durante la crisis sanitaria. Luis Rubiales incidió en la importancia de garantizar la seguridad en el momento que el gobierno y las autoridades sanitarias aprueben el regreso del fútbol.

La Federación dejó claro su frontal rechazo a que los futbolistas jueguen cada 48 horas. Ante la postura inflexible de la RFEF, AFE se ha visto obligado a aceptar que el mínimo será de 72 horas, deshaciendo así su acuerdo previo con la Liga.

La Federación impone de esta forma la defensa de la salud de los futbolistas por encima de la competición. Además, indicó que durante los meses de mayo, junio, julio o agosto, se opondrá a la disputa de partidos en los que las condiciones de calor, radiación solar y humedad sean contrarias a la salud de los futbolistas.

Además, de acuerdo con los informes a los expertos encargados por parte del órgano federativo, se aprobarán dos pausas de hidratación por tiempo para combatir las elevadas temperaturas que se puedan dar en los meses de verano".

La nota oficial de la Liga:

"Ante las informaciones aparecidas en algún medio de comunicación y en la nota de prensa de la Real Federación Española de Fútbol, y tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del COVD-19 celebrada en la sede de la RFEF, LaLiga desea aclarar lo siguiente:

En el seno de la Comisión no se ha sometido a aprobación ningún tipo de medida en relación con la competición. Cabe señalar que no estaba previsto su debate en ningún punto del orden del día de la reunión y no se ha sugerido incluirlo durante la misma.

No se ha tratado ni se ha realizado una sola mención a las pausas para la hidratación durante los partidos. Más allá de que LaLiga estaría de acuerdo, como cada temporada, en que se pueda añadir una parada más de hidratación, y que estas pausas ya se encuentran recogidas en los reglamentos.

Respecto a disputar partidos cada 72 horas, no se ha alcanzado ningún tipo de acuerdo ni se ha sometido nada a votación y, en consecuencia, nada se ha aprobado. Únicamente se han realizado manifestaciones por parte de AFE en este sentido. Asimismo, es categóricamente falso que la AFE y LaLiga hubieran alcanzado un acuerdo para jugar cada 48 horas, tal y como manifiesta la RFEF.

No se ha mencionado, tratado ni aprobado ningún protocolo de partidos a puerta cerrada. LaLiga ya tiene elaborado un protocolo para esta eventualidad desde inicios del mes de marzo, compartido con la comisión de UEFA, de la que formamos parte y con el resto de los representantes de ligas europeas que participan en la misma.

Por último, y en relación con la oposición de la RFEF a que en los meses de mayo, junio, julio o agosto, se disputen partidos en los que las condiciones de calor, radiación solar y humedad sean perjudiciales para la salud de los deportistas, los representantes de LaLiga en la reunión, han manifestado y recordado que la fijación de los horarios corresponde en exclusiva a LaLiga, en virtud del vigente Convenio de Coordinación, circunstancia que así ha sido ratificada por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) y que los horarios siempre se fijarán atendiendo, como siempre se ha hecho, a la protección de la salud de los deportistas.

Por todo ello, resulta sorprendente que se informe sobre aspectos que, por un lado, ni siquiera han sido valorados ni sometidos a debate y, por otro lado, se tergiverse el contenido de los debates de la Comisión con algún tipo de interés en ello".