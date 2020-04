OFICIAL: el Gobierno de Francia cancela la Ligue 1

Bomba en el fútbol francés. La emisora 'RMC Sport' adelantó este martes que el Gobierno cancelará la Ligue 1 y la Ligue 2 y el fútbol no volverá en Francia durante la temporada 2019-20 con el interrogante de las competiciones europeas.

El primer ministro, Édouard Philippe, anunció la conclusión de la campaña, en tanto que será la LFP la que decidirá en una reunión la clasificación final de la temporada y los ascensos y descensos.

En un principio, el fútbol no regresará a Francia hasta agosto, aunque el Gobierno habló de que no habrá eventos deportivos de más de 5.000 aficionados hasta septiembre. La medida pretende que no haya precipitación y se tome en cuenta la salud de los futbolistas.

En ese caso, los clubes podrían empezar a preparar ya la campaña 2020-21, aunque habría que ver qué sucede con los que aún tienen competición continental pendiente, como es el caso del PSG y el Olympique de Lyon y la Champions League.