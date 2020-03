OFICIAL: el Liverpool-Atlético, con público

Había dudas, pero el Liverpool-Atlético de Madrid tendrá finalmente público. Así lo anunció este martes la UEFA después de la reunión que mantuvo el organismo europeo con las autoridades de la ciudad inglesa.

Por otra parte, el Gobierno de España le dio al Atlético de Madrid una serie de recomendaciones de cara al choque. Este es el comunicado:

"En consonancia con las medidas aprobadas por el Gobierno relativas al coronavirus, y específicamente en lo relacionado con la petición de evitar los viajes y la apelación a la responsabilidad individual formulada por las autoridades sanitarias, el Consejo Superior de Deportes recuerda a los aficionados de los clubes la decisión tomada por el Gobierno, a saber: no se recomienda el movimiento que no responda a razones inaplazables de madrileños fuera de su comunidad y esto afecta a la salida a otro país. Esta medida guarda coherencia con las adoptadas en relación con los vuelos procedentes de Italia. No atender esta solicitud se considerará una decisión al margen de las evidencias científicas aplicables para situaciones como la que sufre Madrid, de 'medidas de contención reforzada'. No atender esta recomendación sería considerada una decisión irresponsable".

De cara a favorecer la petición del Ejecutivo, el Atlético devolverá el importe de la entrada a todos aquellos que finalmente no viajen a ANfield. Para ello, deberán enviar un correo electrónico a socios@atleticodemadrid.com antes de las 19:00 horas (hora española) del miércoles 11 de marzo de 2020.