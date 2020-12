OFICIAL: el PSG-Istanbul Basaksehir se reanudará este miércoles a las 18:55

Al haber habido novedades durante toda la tarde, diríjase a la parte inferior, al fondo, de esta noticia para conocer la última hora, pues lo anterior es el relato de los hechos según sucedían.

Hubo lío y de los gordos en el partido de Champions League entre el PSG y el Istanbul Basaksehir. El encuentro se paró en los primeros compases de la primera mitad, con jugadores en sus vestuarios y todo lo que ello conlleva, por un posible insulto racista del cuarto árbitro al segundo entrenador visitante, Pierre Webó.

Los futbolistas de su equipo acusaron al colegiado, el rumano Coltescu, de referirse a él como "el chico negro". Esto enfureció al preparador, que estaba en el banquillo y al que era muy difícil calmar. Demba Ba también se dio cuenta y reaccionó de la misma forma. Algunos miembros del 'staff' de seguridad se acercaron para intentar evitar que saltara al campo -no lo lograron-.

Pero la indignación no solo la mostró él. Otros efectivos del conjunto turco discutieron un buen rato con los varios responsables arbitrales. Sus rivales también estaban en el corrillo que se montó, en el que algunos acusaban, otros buscaban culpables y otros intentaban enterarse de qué había ocurrido.

¿En qué contexto sucedió este posible insulto racista? Cuando el cuarto árbitro, supuestamente, trataba de identificar a Pierre Webó. Según el segundo entrenador, lo hizo diciendo "the black guy"; es decir, "el chico negro". Le echó la bronca Demba Ba más tarde y le dijo que, cuando se refiere a un jugador blanco, no le llama "el chico blanco".

La prioridad de la UEFA en estos casos es que el duelo termine pase lo que pase, conque los equipos volvieron al terreno de juego primero con una nueva hora de reanudación: 22.00 y, después, sin hora estipulada. Lo único en juego, el pase a octavos del PSG si vence a un Istanbul ya eliminado.

Enfado tremendo del İstanbul Başakşehir, que se marchan del campo.

Más detalles sobre el lío

Varios compañeros de medios franceses, como 'RMC Sport' o la propia retransmisión televisiva sirvieron para conocer más detalles sobre el lío.

Uno es la participación de Mbappé en el mismo. La fuente antes mencionada indica que Kylian se acercó al cuarto árbitro para decirle, claramente, que, si había llamado "negro" a su rival, quien tenía que enfilar el túnel de vestuarios era él, no el jugador. Neymar, a su lado, le apoyaba: estaban con Pierre Webó y si debían irse, lo harían.

En la propia pantalla, se pudo ver cómo el colegiado le explicaba a Demba Ba que no quería ofender a su compañero. En rumano, la palabra "negro" se dice "negru", con una pronunciación similar y también se especuló con que el árbitro usó su lengua natal sin intención alguna de insultar al futbolista.

Eso sí, esto choca con la versión de que dijo "the black guy", aunque cabe la posibilidad de que sucedieran ambas situaciones. Al fin y al cabo, la comunicación entre árbitros es constante -él y el principal eran rumanos los dos- y puede que hablara en inglés un momento y lo hiciera en rumano al otro. Todo esto, hay que recordar, es supuesto: no hay versión oficial sobre los hechos y hay que mantener la cautela.

Ampliación con más detalles

Varios medios apuntaron además a que el colegiado utilizó al palabra "negru", que, en rumano, es la acepción no ofensiva para referirse a las personas de raza negra. Según se explicó, hay otro término que sí se usa para insultar y que el árbitro no utilizó.

Entre tanto lío, hubo una reunión con los capitanes de los dos equipos e incluso los presidentes. El Istanbul Basaksehir podría haber pedido -podría porque, como se ha repetido en esta noticia en distintas ocasiones, medios galos han estado informando sobre el asunto- que el cuarto árbitro abandonara el campo para reanudarlo.

Este no se fue, pues la UEFA no tenía forma de poder llevar adelante el duelo sin todos los árbitros, así que la respuesta del equipo turco fue clara: no se juega. Se publicó además un mensaje en su cuenta oficial de Twitter para recordar su condena a toda forma de racismo.

Últimos momentos en el Parque de los Príncipes

'Radio Montercarlo' informa de que quien fue expulsado fue Pierre Webó, segundo entrenador del Istanbul Basaksehir. Su presidente dijo que le echaron del partido por su color de piel y también se supo que los jugadores estaban dispuestos a volver al terreno de juego los 22 de la mano, es decir, ellos y los del PSG, siempre y cuando el cuarto árbitro no volviera.

Rafael, jugador del cuadro turco, envió un audio al medio 'Esporte Interativo' para explicar la situación. Contó que los futbolistas no regresaron al verde porque llegaron al acuerdo de que o todos estaban de acuerdo o ninguno saldría. Al seguir habiendo algunos en contra de volver, no lo hicieron.

A las 23:01 horas, los jugadores y utilleros estaban recogiendo sus cosas del Parque de los Príncipes, aunque la suspensión no es oficial. A las 23:13, lo único que quedaba en el Parque de los Príncipes era la luz encendida. A las 23:27, terminaron las retransmisiones televisivas.

Se reanudará el miércoles a las 18:55

El diario 'L'Équipe' indica que el encuentro se reanudará este miércoles a las 18:55. El medio explica todo lo expuesto anteriormente: la propuesta de Demba Ba de salir al campo, la exigencia de que el cuarto árbitro no volviera al campo, que algunos futbolistas no querían de todas formas...

Mbappé, jugador del PSG, se pronunció en las redes sociales y brindó una perspectiva sobre qué pudo pasar. Escribió "Webó, estamos contigo". Dan a entender sus palabras que él y sus compañeros tampoco tenían la intención de volver al campo si era con el cuarto árbitro allí.

La UEFA, en una instancia transmitida a los medios de comunicación, confirmó la información antes mencionada.

"A causa de un incidente esta noche en el partido de la Champions League entre el PSG y el Estambul, la UEFA ha decidido, en concertación con los clubes, disputar los minutos que quedan del duelo mañana (se refería al miércoles 9) con un nuevo cuerpo arbitral", reza el escrito, que anunció también "una investigación profunda" e "inmediata" sobre lo ocurrido.

Recapitulamos: ¿qué ha pasado en París?

Vamos a recapitular en un párrafo algo extenso todo lo que ha ocurrido en París para tenerlo claro. Pierre Webó, segundo entrenador del Istanbul Basaksehir, estaba protestando. El cuarto árbitro quería decírselo al primer árbitro. Para hacerlo, dijo, supuestamente, "el chico negro". Pierre Webó se enfadó mucho, Demba Ba también, hubo un lío en las áreas técnicas y todos se fueron. Los jugadores visitantes, con el apoyo de los locales, acordaron que o se iba el cuarto árbitro o se iban ellos. No se podía ir el cuarto árbitro, así que ellos tampoco volvieron. Tras más de una hora de negociaciones, el duelo se suspendió.

¿Quiénes son los árbitros?

Árbitro principal: Ovidiu Hategan, de Rumanía.

Asistentes: Octavian Sovre, de Rumanía, y Sebastian Gheorghe, de Rumanía.

Cuatro árbitro (quien supuestamente insultó a Pierre Webó): Sebastian Coltescu, de Rumanía.

VAR: Marco di Bello, de Italia.

Asistente de VAR: Maurizio Mariani, de Italia.

Para que se juegue el partido, habrá otros árbitros

Confirmaron varios medios tanto de Francia como de Turquía o España que, para que se juegue el partido, habrá otro cuarteto arbitral. Ninguno de los cuatro que estaban en el campo repetirá. Lo que querían los futbolistas era que se fuera el cuarto, así que, como no estará, el duelo podrá tener lugar.