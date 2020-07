OFICIAL: el TAS da la razón al City y jugará la Champions

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha hecho caso a la reclamación del Manchester City y no ha dudado en darle la razón al conjunto inglés, que finalmente podrá participar en las próximas ediciones de la Champions League.

El TAS concluyó, después de escuchar las apelaciones del City, que el club inglés no camufló "fondos de capital" como "ingresos de patrocinadores", pero sí falló al cooperar con las autoridades de la UEFA.

La Cámara de Adjudicaciones del Cuerpo de Control Financiero de Clubes (CFCB) de la UEFA consideró, una vez revisadas todas las pruebas, que el City había "cometido graves infracciones en las regulaciones de licencias de la UEFA y en las regulaciones relativas al 'Fair Play Financiero', al exagerar su beneficio de patrocinadores en las informaciones transmitidas a la UEFA entre 2012 y 2016".

El TAS, que realizó videoconferencias con las partes implicadas los días 8, 9 y 10 de junio, ha concluido que la decisión debe ser revocada y reemplazada por la siguiente.

El organismo aseguró que la mayoría de infracciones cometidas por el club inglés no se pudieron demostrar o habían prescrito. "Como las acusaciones sobre haber camuflado fondos de capital eran significativamente más graves que obstruir las investigaciones de la CFCB, no era apropiado imponer una exclusión de las competiciones europeas por no haber cooperado correctamente", apuntó el TAS en un comunicado.

Todo comenzó con una sanción impuesta por la UEFA al club inglés por incumplir las normas del 'Fair Play Financiero' mediante patrocinios ilegales entre los años 2012 y 2016.

Por este motivo, el organismo internacional le impuso a la entidad británica una multa de 30 millones de euros, además de la prohibición de poder participar en dicha competición europea durante las dos próximas temporadas.

Fue el 14 de febrero del presente año cuando la Cámara de Adjudicaciones de la UEFA (CFCB) la que tomó esta decisión de castigar tan duramente a la institución inglesa, que ahora respira aliviado al ver cómo el TAS le ha dado la razón y la sanción se ha quedado en la nada.

Eso sí, el Manchester City deberá pagar una multa de 10 millones de euros a la UEFA. Para reducir la multa de 30 a 10 millones, el TAS se apoyó en los recursos financieros del club de Mánchester, la importancia de la cooperación de los equipos debido a las limitadas capacidades de investigación del CFCB, y la ruptura del City de tal principio.

Nunca perdió la fe el conjunto liderado por Pep Guardiola, que se pronunció en su momento sobre la sanción en unas declaraciones concedidas a 'Sky Sports'. "Al principio, en las primeras horas, fue un impacto. No lo podemos controlar. Nosotros apoyamos al club 100%. Tenemos profesionales excepcionales, así que lo que hay que hacer es seguir con los partidos", comentó el de Santpedor.

Los 'citizens' publicaron en sus canales oficiales un breve comunicado oficial tras la decisión del TAS: "A la espera de revisar en detalle la resolución del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) tan pronto sea posible, el Manchester City quiere manifestar su satisfacción con la resolución que valida la posición del Club y las pruebas que fueron presentadas. El Club quiere agradecer al TAS y a los miembros del panel de árbitros su diligencia en este procedimiento".

La UEFA también se manifestó al respecto con un comunicado oficial publicado en su página web: "La UEFA toma nota de la decisión tomada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo de reducir la sanción impuesta al Manchester City FC por parte del Cuerpo de Control Financiero de Clubes (CFCB) de la UEFA por presuntas infraccoines del 'Fair Play Financiero".

"La UEFA señala que el panel de CAS determinó que no había pruebas concluyentes suficientes para mantener todas las conclusiones de CFCB en este caso específico y que muchas de las presuntas infracciones se vencieron debido al período de 5 años previsto en los reglamentos de la UEFA", prosigue el organismo europeo.

"En los últimos años, el 'Fair Play Financiero' ha desempeñado un papel importante en la protección de los clubes y en ayudarlos a ser sostenibles económicamente, por lo que la UEFA y la ECA siguen comprometidos con sus principios. La UEFA no hará más comentarios al respecto", sentencia la UEFA en el comunicado.